Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2

Запуск СП-2 обернется усилением финансирования агрессии России в отношении Украины, сказал Денис Шмыгаль.
Украинская газотранспортная система может организовать поставки газа в Европу из России объемом до 140 млрд. куб.м, тогда как пропускная способность Северного потока-2 составляет 55,8 млрд. куб.м в год. Причем поставки топлива через Украину выгодны с точки зрения логистики и цены, а Киев всегда был надежным транзитером газа, рассказал в интервью немецкому изданию Bild премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Европе не нужен газопровод Северный поток-2, так как пропускная способность украинской ГТС практически в три раза выше, чем у российского трубопровода. Газотранспортная система Украины может поставлять 140 миллиардов кубометров газа из России, а СП-2 только 55,8 млрд. куб.м.
Кроме того, Шмыгаль указал, что украинский транзит предполагает самый короткий путь поставок российского газа в Европу и низкую цену, а Украина всегда выполняла свои обязательства.Читайте такжеПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной
"Украинская ГТС готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году в сторону Европы ушло всего 55,8 млрд кубов российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно – это самая низкая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером", - сказал глава правительства.
При этом премьер предупредил о том, что если газопровод СП-2 все-таки введут в эксплуатацию, то это нанесет удар по энергетической безопасности Европы и поспособствует финансированию российской агрессии в Украине.
"Запуск "Северного потока-2", если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучения нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей по Украине в частности", - добавил Шмыгаль, подчеркнув, что из-за этого Киев поддерживает санкции против СП-2.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода
Украина и вопрос строительства Северного потока-2
- Северный поток-2 строится в обход Украины с 2018 года. Прокладка трубопровода проходит по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.
- Советник главы НАК Нафтогаз Лана Зеркаль заявляла о том, что если СП-2 будет введен в эксплуатацию, транзит газа через Украину будет поставлен под удар. В Киеве надеются, что американские санкции остановят строительство российского газопровода.
- Немецкий журналист Райнхард Фезер отмечал, что Россия в случае запуска Северного потока-2 утратит зависимость от украинского транзита. Вследствие этого Москва может пойти на новую дестабилизацию ситуации в Украине.
- Глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганга Ишингер утверждал, что Северный поток-2 достроят и введут в эксплуатацию в том случае, если Россия решит вопросы с урегулированием войны на Донбассе и освободит Навального.
- 18 марта немецкие СМИ сообщили, что Германия планирует привлечь инвестиции своих компаний в Украину, чтобы получить возможность достроить и запустить Северный поток-2. Таким образом, в Берлине могут предложить Украине компенсировать потери из-за изменения ситуации с транзитом газа.