Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2

Северный поток-2 не нужен Европе - Шмыгаль / Reuters

Украинская газотранспортная система может организовать поставки газа в Европу из России объемом до 140 млрд. куб.м, тогда как пропускная способность Северного потока-2 составляет 55,8 млрд. куб.м в год. Причем поставки топлива через Украину выгодны с точки зрения логистики и цены, а Киев всегда был надежным транзитером газа, рассказал в интервью немецкому изданию Bild премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Европе не нужен газопровод Северный поток-2, так как пропускная способность украинской ГТС практически в три раза выше, чем у российского трубопровода. Газотранспортная система Украины может поставлять 140 миллиардов кубометров газа из России, а СП-2 только 55,8 млрд. куб.м.

Кроме того, Шмыгаль указал, что украинский транзит предполагает самый короткий путь поставок российского газа в Европу и низкую цену, а Украина всегда выполняла свои обязательства.Читайте такжеПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной

"Украинская ГТС готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году в сторону Европы ушло всего 55,8 млрд кубов российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно – это самая низкая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером", - сказал глава правительства.

При этом премьер предупредил о том, что если газопровод СП-2 все-таки введут в эксплуатацию, то это нанесет удар по энергетической безопасности Европы и поспособствует финансированию российской агрессии в Украине.

"Запуск "Северного потока-2", если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучения нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей по Украине в частности", - добавил Шмыгаль, подчеркнув, что из-за этого Киев поддерживает санкции против СП-2.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода

Украина и вопрос строительства Северного потока-2