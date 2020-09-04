Премьер рассказал, какой курс доллара заложен в госбюджет-2021

Шмыгаль рассказал о курсе доллара до конца года / УНИАН

В Кабмине заверили, что не видят никаких оснований для резкого скачка курса доллара до конца нынешнего года. Ожидается, что курс до конца года будет на уровне 27-28 гривен за доллар.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Украина 24.

Премьер также надеется, что в следующем году с курсом доллара также будет все хорошо. Он рассказал, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.

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"Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4,6-4,7%, порядка -6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже оптимистичнее чем тот, который имеем в этом году", - отметил Шмыгаль.

Курс доллара в Украине

Как сообщал Главред, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе указано, что обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривни.

Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович дал прогноз по поводу того, чего ждать от курса доллара в начале осени.