Шмыгаль рассказал, ждать ли украинцам доллар по 29

Денис Шмыгаль / УНИАН

Согласно прогнозу премьер-министра Дениса Шмыгаля, курс доллара США до конца 2020 года по отношению к гривне не превысит отметку в 29 грн/дол.

Об этом чиновник рассказал в интервью порталу Укринформ. Этими словами Шмыгаль прокомментировал то, что в бюджете заложен курс в 29,5 грн за доллар.

По словам премьера, бюджет страны пересматривали весной нынешнего года - когда были худшие прогнозы по курсу доллара. Но они не оправдались.

"Бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию, - подытожил он.

Шмыгаль полагает - курс будет в пределах 27-28 грн за доллар, и пределы 29 гривен до конца нынешнего года вряд ли превысит.

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Напомним, ранее финансовый аналитик Егор Комов дал прогноз по поводу того, что будет с курсом доллара в сентябре 2020 года.