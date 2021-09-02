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США выделят Украине гуманитарную помощь: государство получит 45 млн долларов

2 сентября 2021, 17:54
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К такому решению власти Америки пришли во время встречи Зеленского-Байдена.

Украина США
Украина получит деньги США / УНИАН

США направят Украине дополнительные 45 млн долларов. Транш поступит как гуманитарная помощь.

Об этом на своей официальной странице в Twitter написал Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

"США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать многих из примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев", - написал госсекретарь.

По его словам, данные деньги помогут украинцам, которые в этом нуждаются.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что РФ обеспокоена, что США окажут военную помощь Украине. По его словам, предоставление Украине помощи от США "очень опасно".

Встреча Зеленского и Байдена - о чем писал Главред:

  • 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.
  • Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.
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