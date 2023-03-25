Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться в апреле - Минэнерго

Как сообщают в Минэнерго, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне до 1 мая 2023 года.

Тарифы, свет / коллаж фото УНИАН

Украинское правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения до 30 апреля нынешнего года. Об этом сообщается на официальной странице Минэнерго в социальной сети Facebook.

Соответственно, до конца второго месяца весны тарифы на свет для украинцев останутся без изменений.

По решению Кабмина, тарифы на свет будут оставаться на таком уровне:

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1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Далее ‒ для коллективных бытовых потребителей и общежитий (за весь объем потребления) тариф на электроэнергию будет установлен в размере 1,68 грн (с НДС) за киловатт-час.

Тарифы в Украине

В июле минувшего года Верховная Рада приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

В документах говорится, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

Позднее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году - для небытовых потребителей.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года будет трехэтапным:

до 380,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

до 430,25 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-ч с 1 июля (на 13%).

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