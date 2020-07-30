Цены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифах

В Украине вводят новую методику определения цен на газ / brd24.com

В Украине после введения норм Закона О рынке газа, начиная с 1 августа цены на газ будут меняться каждый месяц, заявил независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Как подчеркнул он в комментарии Фактам, ничего общего с рынком новая методика определения цен на газ не имеет.

"Рыночная цена должна формироваться, исходя из соотношения спроса и предложения в Украине, а не где-то там, в далеких Нидерландах. Получается, что ни украинские производители, ни потребители никак на цену газа не влияют. А ведь 69% газа, который потребляется в Украине, — именно внутренней добычи. Причем в Нидерландах ни одно из украинских предприятий газ не покупает. Неоправданным является включение в тариф стоимость доставки газа из Нидерландов в Украину. На самом деле такая доставка не производится, а значит, с нас берут деньги за услуги, которые не предоставляют", — отметил эксперт.

Он напомнил, что летом стоимость газа традиционно падает, а зимой поднимается. В 2019—2020 годах сезонные колебания цен на газ достигали 50%. Не исключено, что в новом сезоне стоимость газа зимой тоже вырастет на 50%.

Читайте такжеВ Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит большеЭксперт не исключил, что несмотря на ежемесячное изменение цены на газ, тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируют устанавливать раз в год перед отопительным сезоном.

"Чиновники обещают снижение цен, поскольку тарифы этого сезона были определены с учетом прошлогодней цены на газ в 6 500 грн за тысячу кубометров. Сейчас предлагается ориентироваться на стоимость 4 048 грн. Но не исключено, что тепловые предприятия будут страховаться от возможного роста цен на газ и закладывать в свои расчеты более высокую стоимость. Также в тарифы могут включить различные дополнительные расходы. Да и в разных областях тарифы могут существенно отличаться. Поэтому более конкретно о ценах можно будет сказать в октябре", - добавил Хмелевский.

Ранее эксперт предупредил о новом росте тарифов на газ. Одним из факторов снижения цен на газ может стать отмена "наценки Нафтогаза", считает Дмитрий Марунич.