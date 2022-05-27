Топливный кризис в Украине: цены на АЗС рекордно взлетели

В Украине дорожает автогаз / depositphotos.com

В Украине средняя цена на автомобильный газ на автозаправочных станциях подскочила до 40,33 грн/литр.

Об этом идет речь в обзоре топливного розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что цена на автогаз выросли сразу в нескольких сетях АЗС.

Повышение цен на автогаз:

в сети Приват цена выросла на 1,55 грн/литр до 39,95 грн;

сети ОККО и WOG подняли цену на 0,99 и 1,02 грн/2 до 39,99 и 41,00 грн/литр.

сеть SOCAR подняла цену на 2 грн, до 39,98 грн/л;

в сетях БРСМ-Нафта, Автотранс, Нефтек, KLO, BVS, Chipo, Авантаж выросли цены на 1-5 грн/л.

Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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