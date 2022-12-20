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Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетят

20 декабря 2022, 19:06
Экономист назвал продукты, которые подорожают после Нового года.
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Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты в Украине в 2023 году резко взлетят. Как говорит экономист Олег Пендзин, в подписанном Владимиром Зеленским в ноябре Законе Украины "О Государственном бюджете на 2023 год" заложен индекс роста потребительских цен на уровне 28% - именно на такой процент могут вырасти цены после Нового года.

По его словам, в следующем году инфляция в Украине продолжится и украинцам стоит быть готовыми к 28% росту, однако эта цифра усреднена.

"В этом году мы будем где-то под 30% общей средней инфляции, а потребительская корзина вырастет до около 40%. Уже сейчас есть 37 - 38%, поэтому стоит ожидать большего роста цен на продовольственные товары", - подчеркнул Пендзин, передает 24 канал.

Что подорожает после Нового года

В частности, цены вырастут на продукты, а вот стоимость энергоносителей для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт*ч. Кроме того, цена на газ, по меньшей мере, до конца отопительного сезона будет составлять 7,99 за кубометр голубого топлива.

"Наверное, нас ждет то же самое в следующем году - потребительская корзина будет быстрее расти. Причем абсолютными лидерами будут овощи", - подчеркнул экономист.

Кроме того, цены повысятся на зерновые и яйца.

Цены на продукты

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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продукты питания цены на продукты Олег Пендзин
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