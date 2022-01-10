"Тысячу Зеленского" выдают на пластиковую карту: куда обращаться

Украинц смогут получить пластиковые карточки по программе "ковидной тысячи"

В Украине, оформившим карту е-Поддержка по программе "ковидной тысячи" коммерческие банки начали выдавать пластиковые карточки.

Клиенты monobank могут заказать пластиковую карточку с доставкой на выбранное отделение Новой почты, сообщил соучредитель финансового учреждения Олег Гороховский.

Получение карточек е-Поддержка: что нужно знать

"Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту е-Поддержка, выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту", — отметил Гороховский.

По его словам, выпуск карты бесплатный, необходимо будет оплатить только тариф за доставку карты Новой почтой – 50 грн.

В Альфа-банке также заявили, что с 10 января начнут выдавать в своих отделениях пластиковые карты для выплаты по программе "е-Поддержка". Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты.

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Как получить карту по программе е-Поддержка

Для этого нужно обратиться в любое отделение Альфа-Банка с паспортом и ИНН. Карта не персонифицированная, поэтому выдается сразу же в отделении.

Действующие клиенты банка, у которых уже есть цифровая карта для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку по Новой почте, либо же обратиться в отделение.

Что такое программа єПідтримка

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.

Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.

"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Іzibank;

Райффайзен Банк;

Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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