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Украинцам готовят новый налог: кого и за что заставят платить больше

23 апреля 2021, 15:56
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Министерство финансов предложило внести поправки в Налоговый кодекс.

Новый налог светит украинцам
Украинцам светит новый налог на автомобили / УНИАН

В Украине планируется расширить базу налогообложения новым транспортным налогом.

С соотвествующей инициативой выступило Министерство финансов в законопроекте, которым предусмотрено внесение поправок в Налоговый кодекс, пишет Экономическая правда.

В соответствии с новацией Минфина, в Украине налогом на транспорт будут облагать автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 миллиона гривен.

В материале поясняется, что в случае, если стоимость автомобиля больше этой суммы — ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн.

Подчеркивается, что налогообложением предлагается обложить всех автомобили, которые превышают стоимость в 43 тысячи долларов.

Добавим, что в соответствии с действующим Налоговым кодексом, налогом облагаются автомобили стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тысяч долларов.

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Какие налоги могут пересмотреть в Украине:

Не исключено, что ставки налогов могут пересмотреть, так как парламент в скором времени может рассмотреть законопроекты, поданные президентом и касающиеся декларирования доходов граждан.

В частности, к "льготным" активам, то есть к объектам, которые можно не декларировать вовсе, предлагается отнести:

  • квартиру не более 120 кв. м. или жилой дом до 240 кв. м.;
  • нежилые коммерческие строения до 60 кв. м;
  • земельные участки в пределах площадей для приватизации;
  • одно личное транспортное средство некоммерческого использования объемом двигателя до 3 000 куб. см, или стоимостью до 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2021 г., или пассажировместимостью до 10 чел.,
  • другие активы, стоимость которых на дату завершения периода декларирования составляет суммарно не более 400 000 грн.
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