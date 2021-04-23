Украинцам готовят новый налог: кого и за что заставят платить больше

Министерство финансов предложило внести поправки в Налоговый кодекс.
В Украине планируется расширить базу налогообложения новым транспортным налогом.
С соотвествующей инициативой выступило Министерство финансов в законопроекте, которым предусмотрено внесение поправок в Налоговый кодекс, пишет Экономическая правда.
В соответствии с новацией Минфина, в Украине налогом на транспорт будут облагать автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 миллиона гривен.
В материале поясняется, что в случае, если стоимость автомобиля больше этой суммы — ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн.
Подчеркивается, что налогообложением предлагается обложить всех автомобили, которые превышают стоимость в 43 тысячи долларов.
Добавим, что в соответствии с действующим Налоговым кодексом, налогом облагаются автомобили стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тысяч долларов.
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Какие налоги могут пересмотреть в Украине:
Не исключено, что ставки налогов могут пересмотреть, так как парламент в скором времени может рассмотреть законопроекты, поданные президентом и касающиеся декларирования доходов граждан.
В частности, к "льготным" активам, то есть к объектам, которые можно не декларировать вовсе, предлагается отнести:
- квартиру не более 120 кв. м. или жилой дом до 240 кв. м.;
- нежилые коммерческие строения до 60 кв. м;
- земельные участки в пределах площадей для приватизации;
- одно личное транспортное средство некоммерческого использования объемом двигателя до 3 000 куб. см, или стоимостью до 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2021 г., или пассажировместимостью до 10 чел.,
- другие активы, стоимость которых на дату завершения периода декларирования составляет суммарно не более 400 000 грн.