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Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллара

15 апреля 2022, 22:29

Нацбанк также установил минимальную сумму для покупки валюты.

курс доллара
Курс доллара / УНИАН, pixabay

С 15 апреля в Украине возобновили продажу долларов в банковских обменниках. При этом многие банки продавали американскую валюту по максимально разрешенному курсу.

Национальный банк установил для банков ограничения: разница курса продажи и покупки доллара не может быть выше 10% от официального курса.

Такое решение приняли для того, чтобы не допустить спекулятивного подорожания валюты.

Так, украинцам продавали доллары по курсу 32,18 грн/$, а покупали валюту по цене в 29,25 грн/$. Но при этом некоторые банки предложили более выгодные условия.

Согласно данным ресурсов Минфин и Finance.ua, легализация продажи наличной валюты привела к снижению ее курса на черном рынке на 0,2-0,3 грн – до 32,2-32,6 грн/$.

Также Нацбанк также установил минимальную сумму для покупки валюты –29,25 гривны за доллар.

Читайте также29,25 грн: в Нацбанке заморозили курс гривны к доллару до конца войны

Остановка валютного рынка в Украине

В Украине из-за войны, которую начала Россия, пришлось временно остановить валютный рынок.

Это связано с тем, что украинцы, пытаясь сохранить свои сбережения, начали скупать валюту, что привело к значительному подорожанию доллара. Теперь же валюту снова можно покупать.

Напомним, ранее в телевизионном эфире заместитель руководителя финансового регулятора Сергей Николайчук сказал, что топ-менеджмент Национального банка Украины заморозил курс гривны до конца войны, которую российский президент Владимир Путин развязал против Украины.

По словам Николайчука, украинский Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 гривен за доллар до конца войны.

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