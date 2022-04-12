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Украинцы в массовом порядке продают доллары: в Нацбанке прокомментировали ситуацию

12 апреля 2022, 12:42

В НБУ начали задумываться о частичном ослаблении валютных ограничений. Но, говорят специалисты, этот процесс точно будет медленным и постепенным.

курс доллара
Украинцы в массовом порядке продают доллары / УНИАН, pixabay

Украинцы начали в массовом порядке продавать свою наличность ‒ доллары и евро. И это очень положительно повлияло на курс национальной валюты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

С 24 февраля, со дня начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, украинцы продали на 350 миллионов долларов больше, чем купили

Это, говорят в Нацбанке, очень позитивно способствовало снижению наличного курса доллара. Его в начале войны можно было приобрести за 40 гривен, а сейчас он стоит в обменных пунктах ориентировочно 30-31 гривну.

"Важно отметить, что продолжается "скрытая" эмиссия гривны из-за возросших соцвыплат на фоне падения доходов госбюджета, что приведет к ускорению инфляции в начале осени этого года", – рассказал аналитик комании Roboforex Андрей Гойлов.

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Напомним, ранее в телевизионном эфире заявил заместитель руководителя финансового регулятора Сергей Николайчук сказал, что топ-менеджмент Национального банка Украины заморозил курс гривны до конца войны, которую российский президент Владимир Путин развязал против Украины.

По словам Николайчука, украинский Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 гривен за доллар до конца войны.

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Автор: Егор Бунин
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