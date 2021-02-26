Украинцев предупредили о дальнейшем подорожании продуктов

Продукты в Украине в ближайшее время могут дорожать как минимум на 2-3% ежемесячно / pixabay

В Украине ожидается дальнейший рост цен на продукты питания. Однако после подорожания ходовых продуктов, среди которых молоко, мясо, яйца и подсолнечное масло, стоимость продуктов питания будет расти медленно и без резких скачков, заявил замминистра экономики Тарас Качка в эфире телеканала Украина 24.

Как рассказал чиновник, цены выросли из-за того, что в прошлом году уменьшился урожай зерновых. К тому же негативно на стоимости продуктов отразились и мировые цены, которые пока снижаться не будут. В дальнейшем цены на продукты будут расти, однако без резких колебаний.

"Посмотрим, что будет осенью, но все равно будут довольно высокие цены. Это влечет за собой повышение себестоимости производства и яиц, и молока, и мяса. Соответственно, мы это видим в том, как растут цены. Думаю, что в этом году ситуация для всех производителей объективная. Единственное, что мы видим, что цены растут не скачками, а медленно, но неуклонно… Такой рост немного остановится, потому что цены и так уже достаточно максимальные", - объяснил Качка.Читайте такжеВ Украине резко подорожают продукты

В свою очередь, экономист Олег Пендзин в комментарии УНН отметил, что в Украине зачастую происходят сезонные колебания по так называемому "борщовому набору" на уровне 150%. До нового урожая овощи будут дорожать примерно на 10-15%. Стоимость других продуктов возрастет как минимум на 2-3%.

"Наверное, надо ожидать рост цен ежемесячно, как минимум еще на 2-3%, а по борщовой группе – 10-15%. Это однозначно продлится до мая – пока не начнет поступать на рынок продукция из открытого грунта", - считает эксперт, добавив, что цены на продукты также вырастут из-за роста минимальной зарплаты и перерасчета пенсий. Кроме того, накануне пасхальных и майских праздников произойдет подъем спроса, что также отразится на ценах.

Цены на продукты – новости