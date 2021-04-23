Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает

В Украине ожидается рост коммунальных тарифов / УНИАН

В Украине в 2021 году ожидается новое повышение стоимости природного газа, по сравнению с показателями прошлого года.

Как говорится в Инфляционном отчете Национального банка, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы лета 2020 года.

По данным аналитиков из Национального банка, ожидается, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году также будут расти.

По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке, говорится в опубликованных материалах НБУ.

В Инфляционном отчете Нацбанка подчеркивается, что в Украине ожидается рост тарифов на отопление и водоснабжение.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в документе.

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Повышение тарифов в Украине:

В НКРЭКУ предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине еще в конце ноября. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду должна вырасти в среднем на 20%.

Опубликованы новые газовые тарифы на 2021 год. НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов.

Тарифы на газ в Украине: