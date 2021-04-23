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Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает

23 апреля 2021, 11:24
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В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году будут расти.

Коммунальные тарифы в Украине вырастут
В Украине ожидается рост коммунальных тарифов / УНИАН

В Украине в 2021 году ожидается новое повышение стоимости природного газа, по сравнению с показателями прошлого года.

Как говорится в Инфляционном отчете Национального банка, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы лета 2020 года.

По данным аналитиков из Национального банка, ожидается, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году также будут расти.

По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке, говорится в опубликованных материалах НБУ.

В Инфляционном отчете Нацбанка подчеркивается, что в Украине ожидается рост тарифов на отопление и водоснабжение.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в документе.

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Повышение тарифов в Украине:

Тарифы на газ в Украине:

  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
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