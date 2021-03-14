Украинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причины

Украинцев могут лишить субсидий / УНИАН

В Украине существуют несколько факторов, которые могут стать причиной лишения субсидий на оплату коммунальных услуг.

Как рассказала в эфире канала Украина 24 эксперт аналитического центра Светлана Слипченко, при этом есть варианты, как избежать лишения соцвылпат.

Задолженность за коммуналку за 3 месяца более 340 грн.

По ее словам, это первый и самый главный случай, когда субсидию могут забрать. Однако эту ситуацию можно исправить.

"Необязательно сразу погашать всю сумму, 340 грн или больше, которая скопилась. Можно, в том числе, оформить реструктуризацию задолженности, если предъявить соответствующую справку в центр, который занимается назначением субсидий. В таком случае начисление субсидий могут возобновить", — сказала она.

Наличие большой недвижимости

"Условием, при котором субсидию могут забрать, может быть и то, что у получателя субсидии есть квартира площадью более 130 кв. м, либо дом более 200 кв. м. Есть случаи, когда у людей есть новое авто, которому меньше 5 лет", - подчеркнула эксперт.

Покупка на сумму более 50 тысяч грн.

Аналитик пояснила, что если у получателя субсидии не хватает денег на коммунальные услуги, а происходят дорогие покупки, возникает вопрос в необходимости соцвыплат.

"Единственное исключение – если вы оплатили лекарства или медицинские услуги. Есть также условия, когда не выплачиваются алименты, когда не возвращают переплату по субсидии за предыдущие периоды", — добавила Слипченко.

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Отметим, что по данным Минфина, в Украине за 2020 год провели верификацию государственных социальных выплат на 455 млрд грн и выявили 2,5 млн оснований для дополнительной проверки получателей, на сумму 1,6 млрд грн.

Отмечается, что в 78% случаев органы местной власти подтвердили наличие нарушений.

В частности, по субсидиям было выявлено больше всего несоответствий – 70% от общего количества.

Самыми распространенными нарушениями оказались: выплаты уже после смерти получателя; выплаты семьям, которые совершили покупки более чем на 50 тыс. грн; выплаты тем, у кого есть автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет; получение субсидий одновременно по двум разным адресам.

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