Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах

Некоторые украинцы по новым квитанциям будут меньше платить за газ / УНИАН

Уже с 1 мая Украина должна перейти на систему учета газа в единицах энергии. Прием и передача газа будет считаться в киловатт-часах, а не в метрах кубических. При расчете по-прежнему будут использоваться обычные счетчики. После этого жители регионов, где теплота сгорания газа ниже, будут платить меньше.

Как сообщает пресс-служба Управляющей компании Оператора газотранспортной системы Украины, государство с 1 мая 2022 года переходит на систему учета газа в единицах энергии.

Украинцы будут платить за полученный объем газа

Законопроектом №2553 предусмотрено, что прием и передача природного газа будет считаться в киловатт-часах, а не метрах кубических. Такие нововведения отвечают требованиям правил Европы и поспособствуют справедливому ценообразованию именно за объем полученной энергии, а не за объем газа, который был передан.

Указывается, что энергетическая ценность газа может отличаться в зависимости от региона, также она может постоянно меняться во времени.

Как полагают в ОГТСУ, новые правила помогут Украине продолжить свой путь интеграции в рынок газа Европы.

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Некоторые украинцы будут меньше платить за газ

Как рассказал глава управления метрологии и газоизмерения ОГТСУ Николай Болховитин, с 1 мая украинцы будут платить за газ именно в киловатт-часах, а не в кубических метрах.

Для расчета будут использоваться те же счетчики, которые считают в метрах кубических. Потом при помощи умножения объема израсходованного газа на теплоту сгорания будет рассчитываться окончательный показатель – объем газа в единицах энергии.

При этом он объяснил, что калорийность газа может быть разной, причем в пределах региона. Целью новой законодательной инициативой является закрепление нормы, чтобы жители тех местностей, где теплота сгорания газа ниже, платили за газ меньше.Читайте такжеТранзит газа через Украину и маневры Газпрома: Россия в два раза обрубила поставки топлива в Европу

"Потребители того региона, которые получают газ с меньшей теплотой сгорания, будут платить меньше, при тех же объемах газа", – добавил Болховитин.

Подчеркивается, что сведения о том, газ какой калорийности поступал по маршруту в конкретном месяце, можно посмотреть в готовой квитанции.

Напомним, ранее в Нафтогазе предупредили украинцев о том, что следует вовремя передавать показания счетчика по потреблению газа. Данные нужно отправлять с 1 по 5 число каждый месяц. Если клиент вдруг забыл или передал показатели позже, потребление посчитают уже по предельным объемам.

В Минэкономики напомнили, что цена на газ в Украине за год взлетела почти в 5 раз. Если в январе прошлого года стоимость тысячи кубометров составляла 250 долларов, то в январе 2022 года – более 1 161 долларов.

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