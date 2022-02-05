Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗС

Украинцев предупредили о коллапсе на АЗС / УНИАН

В результате прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси и России Украине грозит энергетическая блокада, заявил директор компании Укравтономгаз Андрей Дорофеев.

Как подчеркнул он в комментарии UBR.ua, топливный коллапс в Украине может наступить уже в конце февраля.

"Я прогнозирую энергетическую блокаду Украины на момент минимального остатка природного газа в хранилищах. Предварительно – топливный коллапс в Украине может наступить уже в конце февраля – начале марта", – говорит он.

Эксперт предупредил о том, что энергетическая блокада может отразиться на всех видах автомобильного топлива: начиная от бензинов и дизеля, и заканчивая сжиженным газом.

Он не исключил, что острую нехватку горючего украинцы почувствуют с наступлением весны: "Дефицит будет в марте, перед посевной".

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Кроме того, на этом фоне цены на АЗС также будут расти. Дорофеев добавил, что госрегулирование цен на топливо немного удержит цифры на заправочных стелах, а диверсификация поставок ресурса поможет избежать глубокой нехватки горючего.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость топлива.

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