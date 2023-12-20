Украинец отсудил 50 тысяч грн за незаконный долг за "голубое топливо": что произошло

Прилукский суд в Черниговской области обязал "Черниговгаз" списать долг клиента на сумму 42 тыс. грн и заплатить ему 50 тыс. грн морального ущерба.

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Кроме того, газовщики обязаны заплатить за судебные издержки / коллаж фото УНИАН

На Черниговщине суд обязал "Черниговгаз" списать долг клиента на сумму 42 тысяч грн и заплатить ему 50 тысяч грн морального ущерба. Судьи посчитали, что долг был начислен незаконно, а через него клиенту не подключали газ. Об этом говорится в решении Прилукского горрайонного суда.

Ситуация произошла в июле 2021 года. Тогда "Черниговгаз" после отключения газа для замены котла не стал его подключать назад. У клиента потребовали заплатить 42 тысяч грн долга. А сам долг доначислили задним числом вроде бы после перевода пересчета.

"С целью эффективной защиты прав истца, как бытового потребителя природного газа, с учетом начала отопительного сезона, отсутствия возможности другим способом отапливать жилой дом, в котором он с супругой постоянно проживает, учитывая полную техническую готовность к пуску газа, что подтверждается Актом принятия в эксплуатацию объекта от 20.07.2021 года, наличие установленного ответчиком нового счетчика газа, отсутствие задолженности за услуги по распределению газа, наличием заказанной мощности до конца 2021 года и заказанной мощности на 2022 год, представитель истца и просит обеспечить иск", – говорится в судебных документах.

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Кроме того, компания обязана заплатить за судебные издержки 2147 гривен 20 копеек.

Пенсии в Украине

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