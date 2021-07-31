Украину ждут колоссальные проблемы в будущем отопительном сезоне - эксперт

Электричество в Украине в августе дорожать не будет / УНИАН

Решение о повышении тарифов на электроэнергию в Украине перенесли на осень, потому что пересматривать тарифы сейчас власти невыгодно с точки зрения политической целесообразности.

Такое мнение озвучил директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

"Через три недели – празднование Дня независимости. Если бы решение об отмене ПСО (спецобязательств) было принято, то цены на электроэнергию выросли бы в два раза – замечательный подарок к празднику, не находите? И об этом бы, конечно, все говорили. Потому единственная причина продления – нежелание принимать непопулярные решения накануне таких грандиозных торжеств, на которых нужно будет рапортовать о выдающихся достижениях", - отметил эксперт.

Каким будет решение о пересмотре тарифов, пока что непонятно. Рябцев объяснил, что, по регламенту Кабмина, проект соответствующего регуляторного акта должен быть обнародован за месяц до того, как он будет направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти.

"То есть в течение месяца этот акт должен быть открыт для всех желающих. Но ни одно из постановлений, которыми вводились или продлевались ПСО, таких этапов не проходило, и я на 99% уверен, что ни один из этих пунктов регламента и сейчас не будет соблюден", - объяснил Рябцев.

"Это свидетельствует о том, что система госуправления в Украине разваливается, если уже не развалилась – решения принимаются без какого-то экономического обоснования, согласования, обсуждения, причем принимают такие решения некомпетентные люди", - сказал эксперт.

Рябцев также добавил, что проблемы в будущем отопительном сезоне будут колоссальными. В частности, вырастут тарифы на централизованное отопление и горячую воду от 30 до 70%. А из-за повышения цены на электроэнергию целый сегмент операторов газового рынка будет вынужден уйти, потому что они не смогут обеспечивать годовой тариф.

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