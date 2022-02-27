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Уничтожая Украину, Путин разрушит РФ: Запад отключит российские банки от SWIFT

27 февраля 2022, 00:56

В Евросоюзе рассказали о плане, который предусматривает тройной удар по России.

SWIFT
Отключение России от SWIFT станет блокадой экспорта и импорта России / Reuters

Запад намерен отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Такой шаг остановит их работу на мировом уровне и заблокирует экспорт и импорт России по всему миру. Активы Центрального банка России будут парализованы, переводы заморозят. Банк не сможет ликвидировать свои активы. В планах также запрет олигархам использовать свои финансы на западных рынках. Российский президент Путин идет путем уничтожения Украины и разрушает свою собственную страну. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своем Twitter-аккаунте она написала о том, что западный мир обязуется исключить участие ряда банков РФ в системе SWIFT. Деятельность финучреждений остановится по всему миру, это заблокирует российский импорт и экспорт.

"Во-первых, мы обязуемся исключить определенное количество российских банков из SWIFT. Это остановит их деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - отметила чиновник.

По ее словам, второй шаг – блокада активов Центробанка России. Таким образом, удастся заморозить его транзакции, вследствие чего он не сможет ликвидировать свои активы.

"Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это лишит Центральный банк возможности ликвидировать свои активы", - добавила глава Еврокомиссии.

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Третьим моментом должен стать запрет олигархам из России использовать свои деньги в операциях на западных рынках. Путин уничтожает Украины и разрушает будущее своей страны.

"И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он также делает, по сути, разрушает будущее его собственной страны", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что властям удалось уговорить все страны Европы согласиться с отключением России от межбанковской платежной системы SWIFT.

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