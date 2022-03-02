Уничтожают экономику: США сокрушили Россию новыми санкциями

Санкции США / Reuters

В Белом доме раскрыли детали новых санкций против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину.

Как сообщается на сайте Белого дома, министерство торговли США распространит жесткую политику экспортного контроля, установленную для России, на Беларусь.

Этот шаг поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.

Государственный департамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину Путина.

Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Реклама

Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

США введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования.

Благодаря санкциям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.

Также США запретят российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.

Читайте такжеЕвросоюз сокрушил новыми санкциями Россию: под "атаку" попали Скабеева и Песков

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

Читайте также: