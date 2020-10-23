В Минсоцполитики предупредили украинцев о будущих проблемах с пенсиями

По словам профильных чиновников, ситуация в Украине с солидарной пенсионной системой далека от идеала.
Руководство Министерства социальной политики в лице Марины Лазебной считает, что в случае прекращения субвенций из госбюджета украинский Пенсионный фонд сможет выплачивать пенсию в размере не выше 1,850 тысячи гривен.
Об этом чиновница заявила в эфире UA: Украинское радио. Лазебная напомнила, что в Украине сейчас работает солидарная пенсионная система, при которой ныне работающие граждане содержат пенсионеров. Данное соотношение приблизительно 1:1 — один работник содержит одного пенсионера.
На данный момент солидарная система еще работает, поскольку на 13 млн официально работающих граждан приходится 11,3 млн пенсионеров.
"В Украине работающего населения — 16 миллионов. Но из них лишь 13 миллионов официально трудоустроены и оплачивают взносы в Пенсионный фонд — это и наемные рабочие, и ФЛП. А пенсионеров у нас 11,3 миллиона", — заявила Лазебная.
Сейчас Пенсионный фонд наполняется отчислениями из зарплат украинцев — взнос составляет 18,5% от зарплаты. Недостающие же деньги на более высокие выплаты ПФУ получает из госбюджета.
"Cегодня каждый официально работающий платит в среднем 1 850 грн в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн", — объяснила Лазебная.
Соответственно, утверждает чиновница, если отчисления из Госбюджета прекратятся, то ПФУ не сможет самостоятельно платить пенсии выше, чем 1,850 тысячи гривен.
Выход в Минсоцполитики видят в введении в стране накопительной пенсионной системы.
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Пенсии в Украине - что было ранее:
- Министр социальной политики Марина Лазебная заявила - правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году.
- По словам чиновницы, в первом полугодии украинские пенсионеры получат повышение выплат в два этапа.
- С 1 января 2021 года минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;
- С 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.