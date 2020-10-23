В Минсоцполитики предупредили украинцев о будущих проблемах с пенсиями / УНИАН

Руководство Министерства социальной политики в лице Марины Лазебной считает, что в случае прекращения субвенций из госбюджета украинский Пенсионный фонд сможет выплачивать пенсию в размере не выше 1,850 тысячи гривен.

Об этом чиновница заявила в эфире UA: Украинское радио. Лазебная напомнила, что в Украине сейчас работает солидарная пенсионная система, при которой ныне работающие граждане содержат пенсионеров. Данное соотношение приблизительно 1:1 — один работник содержит одного пенсионера.

На данный момент солидарная система еще работает, поскольку на 13 млн официально работающих граждан приходится 11,3 млн пенсионеров.

"В Украине работающего населения — 16 миллионов. Но из них лишь 13 миллионов официально трудоустроены и оплачивают взносы в Пенсионный фонд — это и наемные рабочие, и ФЛП. А пенсионеров у нас 11,3 миллиона", — заявила Лазебная.

Сейчас Пенсионный фонд наполняется отчислениями из зарплат украинцев — взнос составляет 18,5% от зарплаты. Недостающие же деньги на более высокие выплаты ПФУ получает из госбюджета.

"Cегодня каждый официально работающий платит в среднем 1 850 грн в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн", — объяснила Лазебная.

Соответственно, утверждает чиновница, если отчисления из Госбюджета прекратятся, то ПФУ не сможет самостоятельно платить пенсии выше, чем 1,850 тысячи гривен.

Выход в Минсоцполитики видят в введении в стране накопительной пенсионной системы.

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