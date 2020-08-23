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В НБУ объяснили, почему рост "минималки" поддержит экономику Украины

23 августа 2020, 16:17

Процессы инфляции Нацбанк будет регулировать монетарными методами.

Кирилл Шевченко
В НБУ дали прогноз о влиянии роста минималки на экономику / УНИАН

Повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен практически не повлияет на показатели инфляции. При этом планы по повышению минималки окажут благоприятное воздействие на экономику Украины на этапе ее восстановления путем поддержки внутреннего спроса.

Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью изданию РБК-Украина.

Как полагает чиновник, программа повышения минимальной зарплаты будет действовать в условиях низкого спроса при эпидемии COVID-19. Таким образом, эффект на цены значительно снизится по сравнению с показателями двухлетней давности.

"Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - уверяет Шевченко.

Также он добавил, что при учете всех показателей нельзя забывать и о коэффициенте сбережений украинцев – с начала прошлого года страна имеет негативные показатели.Читайте такжеКак повышение "минималки" ударит по простым украинцам

"Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать его монетарными методами", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, с 1 сентября минимальная заработная плата в Украине должна вырасти до 5 тысяч гривен. В дальнейшем предусматривается повышение минималки до 6 тысяч гривен с 1 января 2021 года и до 6,5 тысяч гривен с 1 июля 2021 года.

По мнению экономического эксперта Андрея Блинова, в краткосрочной перспективе рост минималки не спровоцирует дефицит украинского бюджета.

экономика зарплата минималка НБУ Кирилл Шевченко
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