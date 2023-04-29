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В ПриватБанке масштабный сбой: не работают терминалы, невозможно снять наличку

Алексей Тесля
29 апреля 2023, 15:20 обновлено 29 апреля, 15:28
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Украинцы рассказали о проблемах при оплате картами в терминалах Привата и при снятии наличных в банкоматах.
Приватбанк, деньги
В Приватбанке сбой / Коллаж УНИАН

В системе ПриватБанка в субботу, 29 апреля, произошел масштабный сбой. Многие клиенты пожаловались на проблемы при оплате картами в терминалах банка и при снятии наличных.

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", — написал соучредитель и СЕО monobank Олег Гороховский в Telegram.

В свою очередь пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серьга в комментарии "Стране" подтвердил проблемы с расчетами картами банка.

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"Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами, лишь часть транзакции охвачена этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства", — сказал Серьга.

Ранее сообщалось о том, что популярный среди украинцев ПриватБанк сообщил о временных о проблемах со входом в приложение Приват24.

О крупном техническом сбое говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка в Telegram. "Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов со входом в приложение Приват24", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.

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