В сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвиг

МВФ и Украина сдвинули свои переговоры с мертвой точки / Reuters

11 января миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) возобновила работу по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

На этом этапе намечены "встречи с представителями власти", сообщает Интерфакс-Украина. Власти Украины отчитываются о реформах и экономических мероприятиях, которые необходимы для завершения первого пересмотра.

Читайте такжеГосбюджет-2021: Украина пошла на смелый шаг ради очередного транша МВФИз-за того, что украинская сторона "поставила под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе", МВФ поставил кредитование Киева на паузу, отмечает агентство со ссылкой на информированные источники.

Напомним, что летом 2020 года была утверждена программа stand-by. По ней Украина должна получить в целом около пяти миллиардов долларов. Сразу было выделено более двух миллиардов долларов. Затем фонд обещал выдавать кредиты на сумму 700 миллионов долларов, еще раз 700 млн, 560 млн и 980 миллионов долларов. Однако в итоге план кредитования был нарушен.

Ранее эксперт уже заявил, что МВФ денег Украине не даст. Дальнейшее сотрудничество с МВФ упирается в аудит ковидного фонда, отметил Загородний.

Транш МВФ: последние новости