В Украине анонсировали скачок стоимости экстренной помощи

Минздрав хочет, чтобы с 2021 года в Украине подскочил тариф на экстренную медпомощь / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство инициировало серьезное повышение тарифа на экстренную медицинскую помощь в Украине.

Минздрав хочет, чтоб тариф на экстренную медпомощь в нашей стране возрос с 2021 года, рассказал Степанов во время брифинга, который в YouTube транслировал Телеканал ZIK.

По его словам, министерство инициировало повышение тарифа на экстренную медпомощь до 412 грн за человека.

Ранее в Украине тариф на экстренную медпомощь составлял более 160 грн за человека.