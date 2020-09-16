В Украине анонсировали скачок стоимости экстренной помощи

Минздрав предложил в несколько раз повысить тариф на экстренную медпомощь, поделился Степанов.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство инициировало серьезное повышение тарифа на экстренную медицинскую помощь в Украине.
Минздрав хочет, чтоб тариф на экстренную медпомощь в нашей стране возрос с 2021 года, рассказал Степанов во время брифинга, который в YouTube транслировал Телеканал ZIK.
По его словам, министерство инициировало повышение тарифа на экстренную медпомощь до 412 грн за человека.
Ранее в Украине тариф на экстренную медпомощь составлял более 160 грн за человека.
Автор: Екатерина Присяжнюк