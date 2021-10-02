В Украине цены на газ перешагнули отметку в 30 гривен: поставщики обнародовали тарифы на октябрь

В Украине цены на газ перешагнули отметку в 30 гривен / УНИАН

В октябре в Украине резко выросли месячные тарифы на газ. При этом годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

В частности, значительно повысила цены компания "Киевгазэнерджи" – цена кубометра газа составляет 30,50 грн. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80, в августе - 15,76 грн за кубометр.

Повысила цену и компания "ТАС Энергия страны" - цена за кубометр газа составляет 30,06 грн. В сентябре цена была на уровне 20,96 грн за кубометр.

Некоторые компании предлагают газ на месяц значительно дешевле. Месячный тариф - YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 грн за кубометр на октябрь. "Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 грн. "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 грн за кубометр.

При этом некоторые поставщики отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Реклама

В то же время базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 грн, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Читайте также"Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в ВенгриюТакже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.