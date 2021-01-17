В Украине готовят новое решение по ценам на газ: сколько будем платить

Тарифы на газ в Украине изменят / УНИАН

В Украине 18 января правительство ограничит цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен/кубометр.

По словам заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко, такой тариф на газ для населения будет действовать до конца карантина или до 31 марта.

"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", - заявила Свириденко, передает РБК-Украина.

Сообщается, что этот тариф уже включает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Ограничение цены на уровне 6,99 гривен/кубометр касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды" (ПОН).

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