В Украине готовят новое решение по ценам на газ: сколько будем платить

Свириденко уточнила, что ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками.
В Украине 18 января правительство ограничит цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен/кубометр.
По словам заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко, такой тариф на газ для населения будет действовать до конца карантина или до 31 марта.
"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", - заявила Свириденко, передает РБК-Украина.
Сообщается, что этот тариф уже включает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.
Ограничение цены на уровне 6,99 гривен/кубометр касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды" (ПОН).
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Тарифы на газ – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- В Офисе президента утверждают, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал, что цена на газ для бытовых потребителей будет снижена только на период отопительного сезона. В дальнейшем стоимость топлива для украинцев может составить 12 гривен за кубический метр.