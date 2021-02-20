В Украине подскочит цена на куриное филе и свинину – эксперт

Украинцев предупредили о подорожании необходимых продуктов.
Советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа спрогнозировал, что скоро цены на мясо в Украине подскочат из-за двух факторов.
В нашей стране весной в частности на пять гривен подорожает куриное филе, приводит сведения эксперта телеканал Украина 24.
Эксперт добавил, что цены на свинину в Украине возрастут до 130 грн за килограмм.
"…Два главных фактора подорожания – дорогие корма и приближение Пасхи (в 2021-м Воскресение Христово отмечается 2 мая – Ред.)", – поделился Лапа.
По состоянию на субботу, 2 февраля, в Киеве стоимость куриного филе составляет от около 90 до приблизительно 120 грн за килограмм.
Цены на свинину в столице стартуют от 90 гривен и достигают свыше 180 грн за килограмм.
- Ранее в Государственной службе статистики сообщила, что в украинском государстве за 2020 год больше всего подорожала гречка – ее стоимость возросла почти на 35% (с 27 до 37 грн за килограмм).
- Напомним, в Украине накануне Пасхи традиционно дорожают яйца и мясо.
Автор: Екатерина Присяжнюк