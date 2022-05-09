В Украине рекордно подскочили цены на автогаз: сколько стоит топливо

Наибольшую и вообще рекордную цену на автогаз установила сеть "Укргазвидобування".
В связи с дефицитом топлива на украинских АЗС цены на автогаз продолжают расти. Средняя цена на сжиженный газ в Украине по состоянию на 9 мая выросла на 80 копеек – до 32,66 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.
Наибольшую и вообще рекордную цену на автогаз установила сеть "Укргазвидобування" - 37,00 грн/л (+4 грн/л). В то же время, в киевской сети АЗС "Авантаж" цена на продукт выросла на 1 гривну за литр, до 32,95 грн/л.
Также на 1 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети "Привата" ("Авиас").
На АЗС автогаз стоит 32,37 грн/л, а на станциях "Автотранс" он подорожал на 3 грн/л, до 35,78 грн/л соответственно.
Сжиженный газ подорожал и в сетях ОККО, WOG, Chipo, "Катрал" и других.
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Дефицит топлива в Украине
Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
Гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит топлива продлится 2 месяца.
"Сейчас в Украине стоят пустыми около 500 бочек бензовозов, которые могут купить и привезти ресурс. Украина не выпускает. Причин миллион — у кого-то нет экологического сертификата, кому-то в общем порядке оформляют загранпаспорта по несколько месяцев. Всю эту бюрократию побороть в кратчайшие сроки невозможно. На это уйдет 2−3 месяца, не раньше", - говорит Леушкин.
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