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В Украине с 1 августа меняют тариф на электроэнергию: кто заплатит больше

12 июля 2021, 13:20
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Назван максимальный тариф на электроэнергию для населения.

Тарифы на электроэнергию меняют в Украине
Стал известен максимальный тариф на электроэнергию для населения / Wikipedia

В Украине с 1 августа вводится новая модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, что повлечет изменение тарифов для населения.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, это повлечет за собой изменение тарифов на электроэнергию, пишет НВ.

В соответствии с нововведениями в Украине планируют ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления, говорит он.

Тариф на электроэнергию: что меняется

При изменении цены на электроэнергию стоимость для разных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления.

В Минэнергетики утверждают, что новации обусловлены необходимостью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения.

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В Украине вводятся категории потребления электроэнергии:

  • до 100 кВт-ч;
  • 100−300 кВт-ч;
  • 300−500 кВт-ч,
  • от 500 кВт-ч.

Добавим, что максимальный тариф будет установлен на уровне3,4 грн/кВТ-ч. (сейчас действует тариф 1,68 грн/кВат-ч).

Читайте такжеВ Украине с 1 августа подорожает электричество: названы два сценария повышения тарифов

Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

коммунальные тарифы тарифы на электроэнергию повышение тарифов Герман Галущенко
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