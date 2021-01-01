В Украине увеличили выплаты военным: кто получит, а кто нет

Речь идет о единоразовых выплатах в 18-23 тысячи гривен.
С 1 января 2021 года Украина подняла выплаты военнослужащим при заключении первого контракта с ВСУ. Речь идет о единоразовых выплатах на сумму от 18 тысяч гривен до почти 23 тысяч гривен.
Кто сколько получит, а кому выплаты не положены, уточнили в пресс-службе Минобороны Украины.
Так, не получат пособие лица, которые ранее были уволены с военной службы по контракту, а теперь повторно принимаются на военную службу.
Суммы единоразовых выплат рассчитываются в прожиточных минимумах и на сегодня составляют:
- для лиц рядового состава – 18 160 грн;
- для сержантского и старшинского состава – 20 430 грн;
- для офицерского состава – 22 700 грн.
Право на выплаты имеют:
- лица, которых принимают на должности рядового состава сроком на три года;
- лица, которых принимают на должности сержантского и старшинского состава сроком на три года и более;
- лица, которых принимают на военную службу по контракту лиц офицерского состава на один год и более;
- лица, которых подписывают контракт сроком на пять лет и более, среди военнослужащих, что назначены на должности лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) или лиц сержантского и старшинского состава – когда они приступают к своим обязанностям.
Чтобы военнослужащий получил свою выплату – он должен после вступления в силу первого контракта подать рапорт, а командир его части – подписать соответствующий приказ. Военкоматы во время призыва на военную службу такие приказы не издают.
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