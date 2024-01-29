В Украине взлетит тариф на электроэнергию: когда ожидать повышения

Повышения тарифа на электроэнергию уже рассматривают в правительстве.

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В Украине взлетит тариф на электроэнергию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины обговаривают рост тарифа на электроэнергию в 2024 году. О том, насколько может вырасти стоимость коммунальной услуги в новом году рассказал в интервью Telegraf народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По словам нардепа, тариф на электричество в Украине может быть повышен в два раза. Составит он, в свою очередь, около 6 гривен.

Также он подчеркнул, что при этом важной задачей для государства является потребность оставить субсидирование для тех граждан и категорий, которые не имеют возможности оплатить такую стоимость услуги.

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Сергей Нагорняк утверждает, что государство с помощью партнеров должно стать опорой для населения в случае повышения тарифов.

"Государство вместе с нашими партнерами должны в таком случае предоставить плечо людям. Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения",- сообщил Нагорняк.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главредусообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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