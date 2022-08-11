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В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал

11 августа 2022, 20:35

Отпускные цены на белокочанную капусту на текущей неделе выросли до 22-27 грн/кг. И этот показатель в среднем на 10% выше, чем неделей ранее.

Капуста, борщ
В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал / коллаж фото УНИАН

Отпускные цены на белокочанную капусту на нынешней неделе выросли до 22-27 гривен/кг ‒ в среднем на 10% выше, чем неделей ранее. Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

"Основной причиной ценового роста в сегменте белокочанной капусты стало завершение сезона реализации данной продукции средних сортов. В то же время к более стремительному удорожанию производители не прибегали, опасаясь, что подобные корректировки могут спровоцировать ухудшение темпов сбыта белокочанной капусты", ‒ говорится в сообщении.

При этом в начале августа белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем вшестеро раз дороже, чем в аналогичный период минувшего года. Однако, как говорят производители, надеяться на снижение цен в начале осени 2022 года, скорее всего, украинцам не стоит.

"Небольшой спад возможен только в начале уборочной кампании, затем цена будет только повышаться. Дело в том, что на сегодняшний день участники рынка уже обеспокоены видами на урожай капусты. Из-за жары и засухи может значительно уменьшиться валовый сбор данной продукции. Также, стоит отметить, что площади под данной культурой в текущем сезоне существенно снизились", ‒ подчеркнули аналитики.

Напомним, ранее в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года. Об этом 3 августа сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. По его словам, подорожание продуктов состоится потому, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем в Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем. А вот сахарный песок, наоборот, подорожал.

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Автор: Егор Бунин
борщ капуста
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