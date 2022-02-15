Валютные качели продолжаются: гривна понемногу укрепляет свои позиции

Гривна укрепляется / Коллаж

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на среду, 16 февраля. Национальная валюта установлена на уровне 28,24 грн/долл. Таким образом она укрепилась на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На сайте НБУ официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,03 грн/евро. То есть, гривна изменилась на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Тем временем, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,19/28,21 грн/долл., к евро - на уровне 32,00/32,03 грн/евро.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что в Украине курс доллара не должен превысить отметку в 30 гривен. Курс валюты сейчас скачет из-за опасений на фоне заявлений о возможной широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов спрогнозировал, что если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, для стабилизации ситуации вмешаться придется НБУ. По прогнозу эксперта, весной доллар будет торговаться на уровне 27,90-28,20 гривны, а евро – 31,75-32,25.

Читайте также: