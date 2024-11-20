Валютный 'шторм' на горизонте: каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

Резкие изменения курса евро на международном рынке будут влиять на межбанковский и наличный рынки Украины, пояснил Алексей Козырев.

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Каким будет курс валют в Украине до 22 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Каким будет курс доллара до 22 ноября

Каким будет курс евро до 22 ноября

Курс покупки и продажи наличного доллара к 22 ноября в банках Украины будет колебаться в диапазоне от 40,90 до 41,80 гривны. В пунктах обмена валют курс ожидается немного другим - от 41,10 до 41,75 гривны. Таким прогнозом поделился аналитик Алексей Козырев.

Относительно наличного евро, в банках прогнозируется коридор купли-продажи от 43,10 до 44,70 гривны, а в обменниках - от 43,40 до 44,60 гривны.

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По словам Козырева, большинство финансовых учреждений и банков будут устанавливать спред для доллара в пределах 20-25 копеек, а для евро - 20-35 копеек. Однако, если евровалюта будет демонстрировать резкие изменения на международном рынке, это повлечет существенные колебания курса евро и на межбанковском рынке Украины.

"Владельцы обменников оперативно будут менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня, а также расширят спред по евро до 30-45 копеек на евро", - добавил эксперт.

Кроме того, Козырев прогнозирует, что курс доллара на межбанке будет от 41,15 до 41,60 гривны. В то же время Национальный банк Украины будет оставаться основным продавцом валюты на торгах.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в течение 18-24 ноября НБУ продолжит сдерживать курсы валют, заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По прогнозам, курсы на межбанке составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро, на наличном рынке - 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро.

Также курс доллара в Украине по состоянию на 18 ноября вырос на 3 копейки после двух дней снижения. Зато евро подешевел на 19 копеек.

Как сообщал Главред, в течение следующего года курс доллара может вырасти примерно на 10%, по прогнозам НБУ. Аналитики прогнозируют курс 44,08 грн/доллар.

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Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более чем 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

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