Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год

Верховная Рада окончательно приняла бюджет на 2021 год.
15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За законопроект № 4000 в целом проголосовали 289 нардепов.
Согласно Бюджетному кодексу, крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.
Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.
В проекте госбюджета-2021 предусмотрены:
- доходы – в сумме 1,092 трлн грн (+21 млрд грн);
- расходы – в сумме 1,328 трлн грн (+13,5 млрд грн).
Минимальная зарплата:
- в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;
- в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.
С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.
Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность:
- с 1 января — 1769 гривен,
- с 1 июля — 1854 гривны,
- с 1 декабря — 1934 гривны.
Расходы:
В разрезе расходов на безопасность и оборону закладываются расходы на уровне 267 млрд грн, в частности, 116 млрд грн предусмотрено на Минобороны. Министерство внутренних дел получит около 98 млрд.
Расходы на образование составляют 174 млрд грн, из которых на доплаты к зарплатам учителей — 21,2 млрд грн.
Расходы на медицину составляют 159 млрд грн, из которых предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 млрд грн, на борьбу с коронавирусом — 19,4 млрд, из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).
Госбюджет на 2021 год - о чем ранее сообщал Главред:
- В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.