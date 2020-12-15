Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год

Рада приняла бюджет на 2021 год / УНИАН

15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За законопроект № 4000 в целом проголосовали 289 нардепов.

Согласно Бюджетному кодексу, крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.

В проекте госбюджета-2021 предусмотрены:

доходы – в сумме 1,092 трлн грн (+21 млрд грн);

расходы – в сумме 1,328 трлн грн (+13,5 млрд грн).

Минимальная зарплата:

в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;

в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.

Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января — 1769 гривен,

с 1 июля — 1854 гривны,

с 1 декабря — 1934 гривны.

Расходы:

В разрезе расходов на безопасность и оборону закладываются расходы на уровне 267 млрд грн, в частности, 116 млрд грн предусмотрено на Минобороны. Министерство внутренних дел получит около 98 млрд.

Расходы на образование составляют 174 млрд грн, из которых на доплаты к зарплатам учителей — 21,2 млрд грн.

Расходы на медицину составляют 159 млрд грн, из которых предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 млрд грн, на борьбу с коронавирусом — 19,4 млрд, из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).

Госбюджет на 2021 год - о чем ранее сообщал Главред: