Vodafone взвинтила тариф: абонентам рассказали о новой цене

/ УНИАН

Оператор мобильной связи компания Vodafone объявила о изменении размера абонентской платы для своих абонентов.

Об изменении узнали абоненты компании, получившие соответствующие смс-сообщения на свои телефоны.

В компании уточнили, что с 1 марта стоимость тарифного пакета Vodafone SuperNet Unlim повысится до 300 гривен.

Обратим внимание, что по словам абонентов, ранее за этот пакет они ежемесячно платили 260 гривен.

При этом с 1 марта из этого пакета Vodafone уберут стандартные услуги OnlinePASS.

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Что ранее входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:

350 минут на звонки другим мобильным операторам;

неограниченный (40 гигабайт, после использования которых скорость снизится до 0,8 мегабит/секунду) мобильный интернет – с 1 марта будет 50 гигабайт).

Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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