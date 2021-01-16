Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром

В России нет независимых газовых компаний, отметил эксперт.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний сообщил, что возобновление поставок газа из России в Украину невозможно без российского газового монополиста Газпрома.
В РФ нет независимых газовых компаний, рассказал эксперт в комментарии Главреду.
Собеседник отметил, что в России право на экспорт голубого топлива имеет только Газпром.
"…Соответственно, если Украина решит покупать российский газ, то это будет газпромовский газ…", – отметил Загородний.
Эксперт добавил, что наша страна сейчас и так использует российский газ, только покупает его по реверсу – продает и покупаем виртуально через европейские фирмы-"прокладки" неизвестного происхождения.Читайте также"Российские консервы": Витренко сцепился с партией Порошенко из-за закупки газа в РФ
"…Напрямую покупать газ у России сейчас не представляется возможным по простой причине – продолжается война, и РФ остается страной-агрессором для нас", – объяснил Загородний.
- Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил для защиты граждан Украины от энергетической бедности возобновить поставки газа из РФ, однако не сотрудничать с Газпромом, а разблокировать транзит из Средней Азии и работать с независимыми компаниями.
- Напомним, Киев отказался от прямых поставок российского газа в декабре 2019 года. Таким образом власти хотели избавиться от газовой зависимости и политической цены на голубое топливо.