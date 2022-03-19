Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерам

В условиях военного положения гражданам необходимо подать в любой сервисный центр фонда заявление о назначении пенсии.
Украинцы даже в условиях военного положения могут выйти на пенсию по возрасту.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области, в условиях военного положения гражданам необходимо подать в любой сервисный центр фонда заявление о назначении пенсии.
Кроме того, как напоминают в ПФУ, потенциальным льготникам также нужно предоставить некоторые документы:
- паспорт
- идентификационный код
- документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.)
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по собственному желанию)
- реквизиты банковского счета, если гражданин хочет, чтобы выплаты засчитывались через банк
- фотография для пенсионного удостоверения
- свидетельство о браке, если женщины сменили фамилию
Как ранее сообщали, в Украине подняли военные пенсии. Изменения затронули почти полмиллиона украинских граждан. По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.
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Автор: Маша Тупченко