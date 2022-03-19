Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерам

Пенсии / УНИАН

Украинцы даже в условиях военного положения могут выйти на пенсию по возрасту.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области, в условиях военного положения гражданам необходимо подать в любой сервисный центр фонда заявление о назначении пенсии.

Кроме того, как напоминают в ПФУ, потенциальным льготникам также нужно предоставить некоторые документы:

паспорт

идентификационный код

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.)

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по собственному желанию)

реквизиты банковского счета, если гражданин хочет, чтобы выплаты засчитывались через банк

фотография для пенсионного удостоверения

свидетельство о браке, если женщины сменили фамилию

Как ранее сообщали, в Украине подняли военные пенсии. Изменения затронули почти полмиллиона украинских граждан. По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.

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