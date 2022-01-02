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Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 году

2 января 2022, 15:05

Картошку в магазинах в настоящее время можно купить плюс-минус от 10 до 20 грн за кг.

супермаркет, продукты, магазин
супермаркет, продукты, магазин / УНИАН

Цены на продукт в Украине в 2022 году продолжат расти. Как сообщают эксперты, если сравнивать цены на картошку, морковь, свеклу, лук, капусту по состоянию на ноябрь 2021 года с концом 2020-го, то отдельные позиции борща уже добавили в цене 50%, отдельные ингредиенты подорожали на треть.

"Если проанализировать первые месяцы календарного года, становится очевидным, что фактор снижения предложения всегда работает против потребителя и во второй половине сезона цены растут", - говорится в статье zn.ua.

Как подорожала свекла за год:

  • январь 2021 года - 6,4 грн/кг,
  • май - 10,67,
  • июнь - 17,65 грн/кг.
  • декабрь - по 12–15 грн/кг.

Картошку в магазинах в настоящее время можно купить плюс-минус от 10 до 20 грн за кг.

Цены на подсолнечное масло

Генеральный директор ассоциации Укроліяпром Степан Капшук говорит, что резкого скачка цен на масло подсолнечное (как это было в 2020 году) ожидать не стоит, однако обратим внимание, что 80% в себестоимости масла — сырье, то есть подсолнечник.

В прошлом сезоне цена подсолнечника прыгнула с 8 тыс. грн/т до 24 тыс. грн.

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В сезоне 2021/2022 цена стартовала с 15 тыс. за тонну, поднялась до 20 тыс., потом немного откатилась. По состоянию на средину декабря подсолнечник в Украине можно было купить по 18500 грн/т, EXW. Чтобы получить тонну масла необходимо 2,5 тонны подсолнечника.

По словам экспертов, к Пасхе 2022 цены будут расти на яйца, хлеб и другие продукты.

Как выросли цены на продукты за последние годы:

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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