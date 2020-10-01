Западные эксперты спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет из коронакризиса

Специалисты из Европейского банка реконструкции и развития оценили экономику Украины.
Согласно новому, гораздо более ухудшенному, прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в этом году сократится на 5,5%.
Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте банке в четверг, 1 октября нынешнего года.
"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", ‒ говорится в тексте.
До того, в мае нынешнего года аналитики ЕБРР прогнозировали спад реального ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%. В банке отметили, что пандемия коронавирусной болезни Covid-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство ее секторов.
"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", ‒ написали аналитики.
Кроме того, в ЕБРР напомнили ‒ по итогам первого квартала нынешнего года объемы украинской экономики снизились на 1,3%, во втором - на 11,4%.
По прогнозам аналитиков банка, в следующем, 2021 году ожидается рост увеличения этого показателя на 3%. Более того, по итогам этого года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докризисного уровня.
Читайте такжеГетманцев пояснил, как девальвация гривны спасет экономику Украину
Экономика Украины кризис - что было ранее:
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings озвучило прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%, и тенденция к улучшению пока не наблюдается.
- До того руководитель правления Нацбанка Кирилл Шевченко заявлял - повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен практически не повлияет на показатели инфляции. Более того, оно окажет благоприятное воздействие на экономику страны - благодаря получившейся поддержке внутреннего спроса.