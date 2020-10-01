Западные эксперты спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет из коронакризиса/ УНИАН

Согласно новому, гораздо более ухудшенному, прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в этом году сократится на 5,5%.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте банке в четверг, 1 октября нынешнего года.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", ‒ говорится в тексте.

До того, в мае нынешнего года аналитики ЕБРР прогнозировали спад реального ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%. В банке отметили, что пандемия коронавирусной болезни Covid-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство ее секторов.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", ‒ написали аналитики.

Кроме того, в ЕБРР напомнили ‒ по итогам первого квартала нынешнего года объемы украинской экономики снизились на 1,3%, во втором - на 11,4%.

По прогнозам аналитиков банка, в следующем, 2021 году ожидается рост увеличения этого показателя на 3%. Более того, по итогам этого года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докризисного уровня.

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