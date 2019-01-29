Политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский

От неожиданного решения музыканта Святослава Вакарчука не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины-2019 больше всех выигрывает шоумен и претендент на пост главы государства Владимир Зеленский.

Такое мнение высказал политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в своей колонке на сайте журнала Новое время.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоПо его словам, если Вакарчук поддержит Анатолия Гриценко, Андрея Садового или Петра Порошенко, то кому-то из них достанется не более 1 процента. Если же артист публично никого не поддержит, то около 40 процентов его сторонников скорее всего перейдут к Зеленскому, что даст последнему около +1,5 процента.

"Социологи называют это "вторым выбором". То есть они заранее спрашивают избирателей, за кого те будут голосовать, если их кандидат не будет участвовать в выборах. Таким образом выяснилась парадоксальная вещь: несмотря на личностную разницу и различия электората этих двух кандидатов, у них очень похожие избиратели. Если не будет Вакарчука, то около 40 процентов его сторонников поддержат Зеленского - и наоборот", - пишет Фесенко.

Читайте также"Володе и Славику такое на хрен не нужно": Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и ВакарчукЭксперт отмечает, что это подтвердилось в прошлом году: когда осенью у Вакарчука начали падать рейтинги, а у Зеленского выросли - и прежде всего на Западе и среди украиноязычных.

"Этими "переходными" избирателями руководят два мотива. Во-первых, недоверие к традиционным политическим лидерам, и во-вторых - в результате возникает спрос на новых. Людям нужна новая фигура, и главное - чтобы это был не политик. В этом и заключается общая мотивация не всех, но относительного большинства сторонников Зеленского и Вакарчука. Поэтому в результате от решения последнего немного, но больше всех выигрывает Зеленский", - заключил Фесенко.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.