ЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты

Надежда Савченко / Facebook

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом в президенту страны находящейся в СИЗО нардепа Надежде Савченко и еще трем людям.

Как сообщает портал УНИАН, соответствующее решение в четверг, 7 февраля, на заседании приняли члены ЦИК.

Кроме Савченко, в Центризбиркоме отказали самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко.

К слову, по состоянию на 7 февраля в ЦИК отказались регистрировать кандидатом в президенты Украины 47 человек.

Напомним, ранее Савченко подала документы в ЦИК, но "зажала" деньги на залог. До этого она рассказывала журналистам о том, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах.