ЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты

Как сообщают в Центризбиркоме, на сегодняшний день в регистрации было отказано 47 людям.
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом в президенту страны находящейся в СИЗО нардепа Надежде Савченко и еще трем людям.
Как сообщает портал УНИАН, соответствующее решение в четверг, 7 февраля, на заседании приняли члены ЦИК.
Кроме Савченко, в Центризбиркоме отказали самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко.
К слову, по состоянию на 7 февраля в ЦИК отказались регистрировать кандидатом в президенты Украины 47 человек.
Напомним, ранее Савченко подала документы в ЦИК, но "зажала" деньги на залог. До этого она рассказывала журналистам о том, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах.