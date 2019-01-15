Савченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах

15 января 2019, 17:18

Опальный и скандальный нардеп Надежда Савченко по-прежнему содержится в СИЗО.

Надежда Савченко
Надежда Савченко / comments.ua

Содержащаяся под следствием нардеп Надежда Савченко заявила о том, что сотрудники СБУ не допускают к ней в СИЗО нотариуса, что, в свою очередь, не дает ей возможности оформить пакет документов, нужный для регистрации на президентских выборах-2019.

Такое сообщение опубликовал портал "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мое видение участия в избирательной кампании в том, что Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус", − заявила она.

Савченко также рассказала о том, что уже обратилась с жалобами на действия СБУ в международные инстанции, в украинские инстанции и к правоохранителям.

"Будет решен этот вопрос - будем говорить о следующих шагах . Пока результата нет", - сказала она.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении множества особо тяжких преступлений, в том числе и в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и к смене власти в Украине. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. Позднее стало известно, что во время одного из заседаний суда над Савченко в прокурора метнули сапог.

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СБУ выборы Надежда Савченко
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