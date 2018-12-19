Во время суда над Савченко в прокурора метнули сапог: опубликовано видео

Момент инциденты / скриншот из видео

Во время заседания Шевченковского райсуда столицы Украины, когда принималось решение о продлении нардепу Надежде Савченко срока содержания под стражей на 60 суток, произошел инцидент с сапогом.

Сразу после оглашения решения сторонники опальной народной избранницы, присутствовавшие на заседании, начали кричать в сторону судьи: "Позор!". Один из них быстро перешел от слов к действиям и швырнул сапог в прокурора.

Немедленно между сторонниками Савченко и правоохранителями возник конфликт, правда, не продлившийся долго.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении множества особо тяжких преступлений, в том числе и в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти в Украине. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога.