"Лицо неживого цвета, чернеют руки": сестра Савченко рассказала о состоянии голодающего нардепа

10 декабря 2018, 13:55

У Надежды Савченко болят почки, сообщила ее сестра.

Сестра Надежды Савченко сообщила, что нардеп выглядит очень плохо
Надежда Савченко выглядит очень плохо, сообщила ее сестра / hromadske.ua

Арестованная народный депутат Надежда Савченко, объявившая сухую голодовку, выглядит очень плохо — "лицо неживого цвета и чернеют руки от сгущенной крови в сосудах".

Надежда Савченко пятый день не ест и не пьет, написала ее сестра Вера в Facebook после свидания в следственном изоляторе.

По ее словам, у народной избранницы "ночью судороги, почки болят, но глаза светятся еще жизнью".

"Только что была у Надежды на свидании… Она выглядит очень плохо. Я не видела ее такой никогда. Ни в российских тюрьмах, ни в украинских, ни на войне. Когда человек так внезапно переходит на сухой голод, он угасает на глазах…", — написала Вера Савченко.

Сестра Надежды Савченко сообщила, что нардеп выглядит очень плохо
Надежда Савченко выглядит очень плохо, сообщила ее сестра / Скриншот с facebook.com/Віра Савченко

 

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

В конце ноября в Киеве в одной из больниц нардепу сделали операцию на коленном суставе. Позже — 5 декабря — стало известно, что политик объявила сухую голодовку "до момента обеспечения ей прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства".

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голодовка Надежда Савченко Вера Савченко
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