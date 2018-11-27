В Киеве оперируют Надежду Савченко

Народного депутата Украины Надежду Савченко в настоящий момент оперирут в одной из киевских больниц.

Такую информацию сообщила ее сестра Вера Савченко.

По словам сестры депутата, Савченко делают операцию на коленном суставе.

"Операция продолжается", — написала она.

"Сейчас Надежду Савченко положили в больницу на операцию. Операция на коленном суставе. Разные специалисты смотрели и сошлись во мнении, что лучше делать это сейчас. Мы не афишировали это, как это делали другие политики, падали в каталки с капельницами. Надежда уже не могла сидеть", - отметила Савченко.

Сестра также добавила, что сразу после операции политика намерены доставить в СИЗО.

"После операции нужны сутки для восстановления, однако карманная служба безопасности Банковой очень боится, что мы организуем побег, и хочет забрать Надежду обратно в СИЗО. Из коленного сустава будут торчать трубки и дренажи, а ее будут вывозить. Это приравнивается к пыткам. Поэтому мы обратимся в европейский суд, если они это сделают", - добавила Вера.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.