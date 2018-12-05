Савченко объявила сухую голодовку

Надежда Савченко / РИА Новости

Народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в государственной измене, объявила сухую голодовку "до момента обеспечения ей прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства".

Об этом говорится в сообщении на ее официальной странице в Facebook.

"Следователи СБУ (У) шантажируют и давят на народного депутата Надежду Савченко, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога.