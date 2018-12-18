Суд принял новое решение по Савченко

Надежда Савченко

Шевченковский райсуд Киева продлил арест нардепа Надежды Савченко, обвиняемой в госизмене.

Об этом сообщила замглавы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Срок ареста продлен на два месяца", сказала Проторченко.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство со стороны обвинения. После оглашения решения суда в зале начали кричать: "Позор!"

Ранее Надежда Савченко заявила, что в четверг, 13 декабря, прекращает объявленную ранее сухую голодовку, поскольку ей пошли на уступки.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога.